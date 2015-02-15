3 قتلى و5 شرطيين مصابين إثر هجمات في كوبنهاجن

قتل 3 أشخاص، وأصيب 5 من رجال الشرطة، إثر هجمات، منذ مساء السبت وحتى باكر الأحد، في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

وفي بيان للشرطة الدنماركية قالت إنها قتلت، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، شخصا أطلق النار على عدد من عناصرها قرب محطة نوريبرو، شمالي كوبنهاجن.

وذكرت الشرطة، في البيان الذي نشره موقع قناة «تي في 2» الدنماركية، أن هذا القتيل هو المشتبه بمسؤوليته عن هجومين سابقين وقعا خلال أقل من يوم، ولفتت إلى أنه تحرك لتنفيذ الهجمات بمفرده ودون تنسيق مع آخرين.

وفي وقت سابق، نقلت «تي في 2» عن الشرطة، في مؤتمر صحفي، أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين حادثين سابقين وقعا، مساء السبت، استهدف أولهما مقهى ثقافيا استضاف لقاءً لرسام كاريكاتور سويدي صور النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فيما وقع ثانيهما قرب كنيس يهودي، قبل أن تبين الشرطة لاحقا أن المسؤول عنهما واحد وهو القتيل قرب محطة نوريبرو.