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احتجاجات لسرايا الحدود الليبية بأوبارى وإغلاق المطار الدولى بالمدينة

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احتجاجات لسرايا الحدود الليبية بأوبارى وإغلاق المطار الدولى بالمدينة احتجاجات لسرايا الحدود الليبية بأوبارى وإغلاق المطار الدولى بالمدينة

تسببت الاحتجاجات، التى نظمتها سرايا حرس الحدود الليبى بمنطقة أوبارى جنوب ليبيا فى تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار أوبارى الدولى بالجنوب الليبى.

وقالت مصادر إعلامية ليبية مساء اليوم، الأربعاء، إن العناصر العسكرية التابعة لسرايا الحدود الليبية وكتيبة تيندى تقومان بتنظيم اعتصام داخل مطار أوبارى الدولى منذ يومين، والذى تسبب فى توقف الرحلات الجوية بالمطار.

وتأتى تلك الاحتجاجات للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة منذ عام.. وتأكيد المعتصمين أنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ولم تتوصل الجهات الرسمية إلى حلول مع سرايا حرس الحدود لإنهاء الاعتصام.

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مصر 365