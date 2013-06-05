ليبيا تنقل مقار 4 شركات حكومية إلى بنغازى

قالت ليبيا اليوم إن مقار ثلاث شركات حكومية أخرى وكذلك مؤسسة الطاقة الحكومية سوف تنتقل من طرابلس إلى مدينة بنغازى الشرقية فى خطوة تهدف إلى نقل مزيد من السلطة إلى المنطقة الغنية بالنفط.

وأكد مرسوم نشر فى صفحة الحكومة على موقع فيسبوك أن المكاتب الرئيسية الجديدة للخطوط الجوية الليبية والشركة الليبية للتأمين وشركة الاستثمار الوطنى وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط التى يوجد مقرها فى طرابلس سوف تقام فى بنغازى، وقال رئيس الوزراء على زيدان الأسبوع الماضى إن مقر المؤسسة الوطنية للنفط سينقل إلى بنغازى.

وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط مطالبات منذ نهاية الحرب التى أطاحت بمعمر القذافى فى عام 2011 أن تنقل مزيدا من عملياتها إلى المنطقة الشرقية التى يوجد بها نحو 80 فى المائة من ثروات النفط الليبية، وقال زيدان فى مؤتمر صحفى اليوم إن نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازى لا يعنى أن كل الإدارات فى طرابلس ستغلق، وهذه المنظمة تعمل من أجل ليبيا كلها وسيكون لها فروع فى مختلف المدن.

وأضاف زيدان قوله إن قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط لم يكن نتاج الضغط من أى جماعة، وقال إنه يرى منذ وقت طويل أنه بالنظر إلى كبر حجم ليبيا فإنه إذا لم تتوزع المنظمات والهيئات الحكومية فى شتى أنحاء البلاد فإن البلاد لن تستقر، وقال المرسوم الذى صدر اليوم الأربعاء إنه يجب على وزارة النفط الآن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار.