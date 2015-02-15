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30 مليون جنيه لإنشاء 6 أدوار إضافية بمستشفى النساء والأطفال بأسيوط

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30 مليون جنيه لإنشاء 6 أدوار إضافية بمستشفى النساء والأطفال بأسيوط 30 مليون جنيه لإنشاء 6 أدوار إضافية بمستشفى النساء والأطفال بأسيوط

الدكتور عادل عدوى

قامت مديرية الصحة بأسيوط بالبدء في تنفيذ خطة ربع سنوية بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع مستشفيات أسيوط، وتنفذ الخطة خلال 3 أشهر هي “يناير وفبراير ومارس” بالإضافة إلي القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الموضوعة بالمستشفيات بهدف تطبيق معايير الجودة بها.

وأضاف  الدكتور أحمد عبد الحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،  أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط وجه تعليمكات مباشرة لكل مسئولى الصحة والمستشفيات على مستوى المحافظة الى استنهاض الهمم واستنفار كافة المسئولين فى الوحدات الصحية والمستشفيات لخدمة المواطن وتقديم افضل رعاية صحية له وفتح ابواب العلاج والرعاية فى كافة المستشفيات على مصرعيها واستقبال كل المرضى والحالات الطارئة دون انتظار لدفع مصروفات او مقابل خدمة مشيرا الى ان اقل حق من حقوق المواطن هو علاجه .

وأشار إلى أن وكيل الوزارة انه تم تطبيق معايير الجودة علي بعض المستشفيات بالمحافظة وحققت نسبة عالية من تقييم الأداء ومنها مستشفي الإيمان العام وحميات أسيوط ومستشفي أسيوط العام وبعض المستشفيات المركزية مؤكدا علي دور الجهات التنفيذية بالمحافظة ودعمها المستمر لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمرضي تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط .

وقال إنه تم إدراج إنشاء جناح جديد بمستشفي النساء والأطفال بأسيوط علي مساحة حوالي 960 متر مربع يضم 6 ادوار بتكلفة تبلغ حوالي 30 مليون جنيه مشيرا إلي انه سيتم إنشائه خلال العام الحالي مضيفا أن وزارة الصحة وافقت علي إنشاء قسم لأمراض الصدر للأطفال بمستشفي صدر أسيوط ويشمل عيادة خارجية وقسم داخلي لحجز الأطفال وعناية مركزة لأمراض الصدر للأطفال مؤكدا علي تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المشددة بسرعة تزويد مستشفي الصدر بـ4 أسرة للعناية المركزة للأطفال بتكلفة حوالي مليون و600 ألف جنيه .

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