ناشط حقوقى: السعودية تفرج عن كاتب سجن بسبب تعليقات ضد الإسلاميين

قال وليد أبو الخير المحامى والناشط المدافع عن حقوق الإنسان فى السعودية، اليوم، إن السعودية أفرجت عن الروائى البارز تركى الحمد الذى اعتقل فى ديسمبر الماضى بعد أن كتب سلسلة من التعليقات على موقع تويتر تنتقد التفسيرات المتشددة للإسلام وتدعو إلى تصحيح العقيدة.

وقال أبو الخير الناشط الحقوقى، إن الحمد موجود فى منزله فى الرياض الآن. وأضاف أن الحمد وهو أحد أشهر المفكرين الليبراليين السعوديين، لم يحاكم أثناء فترة حبسه التى استمرت ستة أشهر.

وكان الحمد قبل اعتقاله كتب تغريدات شبه فيها بعض الإسلاميين المتشددين بالنازيين ودعا إلى تصحيح عقيدة الإسلام. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة العدل بشأن الإفراج عن الحمد أو أسباب اعتقاله.

وكانت السعودية سجنت العام الماضى المدون الشاب حمزة كشغرى بتهم تتعلق بالإساءة للنبى بعد نشره تعليقات فى موقع تويتر فى صورة حديث تخيلى مع النبى محمد. ولا يزال كشغرى فى السجن.