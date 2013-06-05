أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ناشط حقوقى: السعودية تفرج عن كاتب سجن بسبب تعليقات ضد الإسلاميين

Google+ Print
ناشط حقوقى: السعودية تفرج عن كاتب سجن بسبب تعليقات ضد الإسلاميين ناشط حقوقى: السعودية تفرج عن كاتب سجن بسبب تعليقات ضد الإسلاميين

قال وليد أبو الخير المحامى والناشط المدافع عن حقوق الإنسان فى ، اليوم، إن السعودية أفرجت عن الروائى البارز تركى الحمد الذى اعتقل فى ديسمبر الماضى بعد أن كتب سلسلة من التعليقات على موقع تويتر تنتقد التفسيرات المتشددة للإسلام وتدعو إلى تصحيح العقيدة.

وقال أبو الخير الناشط الحقوقى، إن الحمد موجود فى منزله فى الرياض الآن. وأضاف أن الحمد وهو أحد أشهر المفكرين الليبراليين السعوديين، لم يحاكم أثناء فترة حبسه التى استمرت ستة أشهر.

وكان الحمد قبل اعتقاله كتب تغريدات شبه فيها بعض الإسلاميين المتشددين بالنازيين ودعا إلى تصحيح عقيدة الإسلام. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة العدل بشأن الإفراج عن الحمد أو أسباب اعتقاله.

وكانت السعودية سجنت العام الماضى المدون الشاب حمزة كشغرى بتهم تتعلق بالإساءة للنبى بعد نشره تعليقات فى موقع تويتر فى صورة حديث تخيلى مع النبى محمد. ولا يزال كشغرى فى السجن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً