مسلحو الحوثي يفرقون بالرصاص تظاهرة رافضة لهم في “إب”

أطلق مسلحو الحوثي الأحد، النار باتجاه متظاهرين رافضين لما وصفوه بـ(الانقلاب الحوثي) على سلطات الدولة، في محافظة إب وسط اليمن، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة الأناضول طالباً عدم الكشف عن هويته إن “مسلحي الحوثي أطلقوا النار على تظاهرة شارك فيها العشرات قرب مقر إدارة الأمن في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم وقاموا بتفريقها بالقوة”.

وأشار إلى أنه “لم يعرف على الفور ما إذا كان إطلاق النار قد تسبب بإصابات في صفوف المتظاهرين”.

ولم يتسن على الفور أخذ تعليق من جماعة الحوثي.

ويوم أمس أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول أن مسلحي الحوثي (يحملون أسلحة مكتوب عليها شعاراتهم)، أطلقوا النار على مظاهرة وفرقوها بالقوة في مدينة إب ، ما أدى إلى إصابة 3 متظاهرين.

وكانت اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة الماضي، ما أسمته “إعلانا دستورياً”، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.