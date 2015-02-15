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استياء بالأقصر بسبب غياب وزير التعليم عن حضور حفل افتتاح المدرسة الفندقية بإسنا

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استياء بالأقصر بسبب غياب وزير التعليم عن حضور حفل افتتاح المدرسة الفندقية بإسنا استياء بالأقصر بسبب غياب وزير التعليم عن حضور حفل افتتاح المدرسة الفندقية بإسنا

جانب من جولة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم

فوجئ قيادات وزارة التربية والتعليم والصحفيون المدعوون لتغطية افتتاح وزير التربية والتعليم للمدرسة الثانوية الفندقية بمركز إسنا بغياب الوزير والمحافظ عن حفل الافتتاح .

وغاب محافظ الأقصر عن حضور حفل الافتتاح بسبب سفره العاجل الي القاهرة لحضور اجتماع مجلس المحافظين بينما بقي الوزير في الفندق ولم يستكمل برنامج زيارته بحجة أنه مرهق .

وأناب الوزير عنه الدكتور محب الرافعي، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية لحضور حفل افتتاح المدرسة ما أثار غضب الصحفين المكلفين بتغطية الزيارة .

كان أبوالنصر قد وصل، مساء أمس السبت، الي محافظة الأقصر في زيارة رسمية تستغرق يومين يتفقد خلالها عددا من المدارس والمنشآت التعليمية، حيث توجه الوزير مباشرة لافتتاح دار الطلاب أمام مبنى الحماية المدنية بعد ترميمه وتطويره ثم يتوجه الي مبني ديوان عام المحافظة للقاء محافظ الأقصر.

وكان من المقرر أن يستأنف الوزير جولته الميدانية، صباح اليوم الأحد، بمركز لافتتاح المدرسة الثانوية الفندقية، وتفقد مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة ليعود بعدها الي مركز الطود لتفقد مدرسة الندافين الابتدائية، ثم يتفقد مشروع قسم الكهرباء بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية، المجهز بالتعاون مع الجانب الألماني، ثم يعود الي الفندق لتناول الغداء قبل عودته للقاهرة في تمام الساعة السادسة مساءا .

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