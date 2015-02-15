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اعتصام العاملين بـ «مصر آيران للغزل» بالسويس للمطالبة بمستحقاتهم المالية

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اعتصام العاملين بـ «مصر آيران للغزل» بالسويس للمطالبة بمستحقاتهم المالية اعتصام العاملين بـ «مصر آيران للغزل» بالسويس للمطالبة بمستحقاتهم المالية

صورة أرشيفية

دخل المئات من عمال شركة إيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس فى اعتصام مفتوح، صباح اليوم الأحد، داخل مقر الشركة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعديل نظام الحافز والأرباح.

وقال العاملون ، إنهم أعطوا إدارة الشركة مهلة 48 ساعة، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم القانونية -على حد وصفهم- سيصعدون الاحتجاج إلى إضراب عن العمل، موضحين أن العمل منتظم ولم يتوقف وأنهم معتصمون داخل مصانع الشركة.

وأضاف العاملون أن جميع القيادات الإدارية للشركة غير متواجدة بمقرهم الإدارى منذ أمس بعد علمهم بقرار الاعتصام، موضحين أنهم أرسلوا ممثلين عنهم صباح اليوم إلى قسم شرطة عتاقة ومديرية القوى العاملة، لتحرير محاضر إثبات حالة بالاعتصام ومطالبهم.

 

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