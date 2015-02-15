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منتخب اليد تحت ١٧ سنة يشارك ببطولة البحر المتوسط بإيطاليا

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منتخب اليد تحت ١٧ سنة يشارك ببطولة البحر المتوسط بإيطاليا منتخب اليد تحت ١٧ سنة يشارك ببطولة البحر المتوسط بإيطاليا

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد بعثة منتخب لكرة اليد تحت ١٧ سنة متجهة إلى إيطاليا للمشاركة فى الدورة الـ ١٢ لبطولة البحر المتوسط والتى تقام بمدينة “بسكارا” الإيطالية وتستمر حتى ٢٢ فبرايرالحالي.

تضم البعثة ٢٣ لاعبا وإداريا بينهم ١٦ لاعبا برئاسة الدكتور ناصر السويفى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد الذي صرح قبل مغادرة البعثة إن المصري استعد جيدا للبطولة من خلال بعض المباريات ومعسكر تدريبى ويشارك فى البطولة ٩ دول هى منتخبات (مصر وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس والجزائر ومونتينجرو وقبرص وتركيا) وتضمنت قائمة الفريق ١٦ لاعبا إستقر على إختيارهم الكابتن أحمد نبيل المدير الفنى للفريق .

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