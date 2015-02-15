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«وفد السويس»: المحافظ أبلغنا بعمل مسابقة على منصب سكرتير مساعد الديوان العام

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«وفد السويس»: المحافظ أبلغنا بعمل مسابقة على منصب سكرتير مساعد الديوان العام «وفد السويس»: المحافظ أبلغنا بعمل مسابقة على منصب سكرتير مساعد الديوان العام

اللواء العربي السروي

قال على أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، إن اللواء العربي السروى، محافظ السويس، قام بالاتصال به وأبلغه أن المحافظة ستقيم مسابقة رسمية على منصب سكرتير عام بالديوان العام .

وأضاف أمين – فى تصريحات خاصة – أن المحافظ أكد أنهم يتحرون الدقة فى إختيار المناصب بالديوان العام ويحاول دائما اختيار كوادر وقيادات قادرة على العمل الميداني والتنفيذى.

وتابع أمين أنه يناشد المحافظ بضرورة استغلال الطاقات الشابة والكوادر بالمحافظة فى العمل التنفيذى ، موضحا أن هناك كواد شابه مؤهلة فى جميع المجالات يمكن أن يستثمر أفكارهم فى تطوير المحافظة.

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