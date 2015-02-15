سامح شكري يبحث مع وزير الاتصالات تطوير تكنولوجيا المعلومات بـ«الخارجية»

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، بمقر الوزارة، المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، لبحث التعاون القائم بين الوزارتين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بمشاركة المسئولين عن قطاع تكنولوجيا المعلومات بحثا مسار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارتين، لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لوزارة الخارجية، لتتمكن من مواكبة التطور الهائل في المجال، وزيادة قدرة أجهزة وإدارات الوزارة على التعامل مع المستجدات التقنية، بما يواكب روح وتكنولوجيات العصر، بالإضافة إلى تحديث الموقع الالكتروني للوزارة وبنيته التحتية ليصبح أكثر قدرة على نشر المواد الإعلامية والمعلومات الخاصة بأنشطة الوزارة، ومقاطع الفيديو الخاصة بأعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وأوضح «عبدالعاطي»، في بيان، أن الوزيرين ناقشا خلال اجتماعهما التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال المؤتمر العالمي الرابع، حول الفضاء الإلكتروني في الفترة من 16إلي 17 أبريل المقبل بـ«لاهاي»، الخاص بالحرية والخصوصية وبناء القدرات واستخدام الانترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، والأمن السيبرانى باعتباره جزءاً هاماً من الأمن والسلم الدوليين، خاصة أن المؤتمر سيأتي عقب انعقاد مؤتمر واشنطن لمكافحة الإرهاب في 18 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الوزيرين ناقشا سبل مكافحة الإرهاب عبر استخدام شبكة المعلومات الدولية، في نشر الفكر المعتدل البعيد عما يبث من أفكار متطرفة، فضلاً عن التواصل الجاري مع عدد من دول العالم للرقابة على المواقع الإلكترونية التي تروج للقتل والإرهاب.