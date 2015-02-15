غرامات في «علوم الإسكندرية»: 10 جنيهات للجلوس على سيارات الأساتذة و50 للمدخن

قرر مجلس كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، الأحد، تفعيل قرار مجلس الجامعة الصادر في عام 2008، والخاص بإعادة التقويم السلوكي داخل الحرم الجامعى من خلال فرض غرامات مالية ضد الطلاب المخالفين لهذا القرار، لضبط الأمر داخل الكليات.

وقال الدكتور محمد إسماعيل عبده، عميد الكلية، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم توزيع منشور على جميع الطلاب في الكلية بقيمة الغرامات المالية، وتحديد المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الجامعة، لتفعيل الإجراءات السلوكية داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أنه تم منح الطلاب شهرًا فقط على أن يتم التنفيذ الفعلي بداية مارس المقبل على جميع الطلاب.

وأوضح أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على كل طالب يقوم بإلقاء أوراق أو مخلفات على الأرض، في حين أصبحت غرامة الجلوس على سيارات أعضاء هيئة التدريس 10 جنيهات، وغرامة الجلوس على سلالم الكلية والأرصفة بشكل غير لائق 10 جنيهات، وتطبيق غرامة التدخين والمنصوص عليها بالقانون رقم 54 لسنة 2007 مادة 6 مكرر 50 جنيهًا.