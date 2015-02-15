الخارجية تكثف استعداداتها للإعداد لانتخابات مجلس النواب

كثفت وزارة الخارجية من استعدادتها لبدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأحد، إنه امتدادًا للدور الهام الذي قامت به الوزارة في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق خلال تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت مشاركة أكثر من 318 ألف من المصريين بمختلف دول العالم، وجه سامح شكري، وزير الخارجية، قطاعات الوزارة بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الداخلية للنظر في احتياجات السفارات وتوفير كل الإمكانات البشرية واللوجستية لإتمام العملية الانتخابية وتمكين كل المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشح أو بالتصويت.

وأوضح «عبدالعاطي» أن الخارجية قامت بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان الانتخاب المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 140 بعثة دبلوماسية حول العالم، كما أقر «شكري» خطة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية في كل مرحلة من مرحلتي الاقتراع على أن يبدأ تدريبهم بمقر ديوان الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإيفادهم إلى بعثاتنا خاصة بدول الخليج العربي التي شهدت إقبالا تصويتيًا غير مسبوق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار «عبدالعاطي» إلى مشاركة الوزارة خلال الفترة الماضية في مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، حيث تم الإتفاق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري على إرسال عدد 193 من أجهزة القارئ الالكتروني Tablets إلى 34 بعثة من البعثات ذات الكثافة التصويتية، إلى جانب ربط كل اللجان الفرعية بالبعثات بشبكة إلكترونية مؤمنة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لتكرار التصويت.

كما نوه «عبدالعاطي» أنه تيسيرًا على المواطنين المقيمين بالخارج، قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وضع الضوابط المنظمة لعملية التصويت في البعثات بما يضمن أكبر مشاركة ممكنة، حيث تم إلغاء عملية التسجيل المسبق للمصريين بالخارج وإتاحة التصويت لأي من المواطنين المقيمين بالخارج بالتواجد الفعلي في السفارة بمجرد تقديمه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن إلى لجنة الانتخاب في البعثة التي يتواجد في محيطها.

جدير بالذكر أن الدستور نص على ضمان تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب، وخصص قانون مجلس النواب عدد 8 مقاعد للمصريين المقيمين بالخارج على الدوائر الانتخابية الأربعة بنظام القوائم، وقد قامت السفارات بتوعية المواطنين المقيمين بالخارج بالنظام الانتخابي من خلال إقامة عدد من الندوات واللقاءات مع أبناء الجاليات للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية ترشحًا وانتخابًا.

وقال «عبدالعاطي» في هذا الإطار، إنه نقلت وزارة الخارجية إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبات بعض المصريين من راغبي الترشح على مقاعد المصريين بالخارج لإجراء الكشف الطبي اللازم بالدول التي يقيمون بها دون الحاجة إلى السفر لإجرائه بالمستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في مصر، واستجابة لتلك الطلبات أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتفويض سفارات وقنصليات مصر في دول العالم المختلفة بتلقي طلبات الكشف الطبي من راغبي الترشح، على أن تحدد السفارة أو القنصلية المستشفى المعتمد لديها ليقوم بإيقاع الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالخارج ستجرى يومي 21 و22 مارس 2015 في محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، على أن تجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة يومي 31 مارس والأول من أبريل 2015.

كما تجرى المرحلة الثانية بالخارج يومي 25 و26 أبريل في محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، على أن تجرى جولة الإعادة يومي 5 و6 مايو 2015.