«لبيب» للمحافظين الجدد: «أى قيادة مش عاوزة تشتغل يجب إقالتها»

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم منح المحافظين الجُدد كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة، لحل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه التكليفات.

وأضاف «لبيب»، خلال الدورة التدريبية للمحافظين الجدد، الأحد، أنه يجب تطبيق سياسة الثواب والعقاب على كافة القيادات المحلية داخل كل محافظة، قائلا: «أي قيادة مش عاوزة تشتغل يجب إقالتها فوراً، مهما كان منصبه»، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي عوائق تواجه المحافظ سيتم حلها فوراً، مشددًا على ضرورة التواصل والالتحام بالمواطنين.