بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل القيادى الشيعى “حسن شحاتة “

بدأت محكمة جنايات الجيزة ، جلسات محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا بـ”فتنة الشيعة”.

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، وهى رابع جلسات محاكمة 31 شخصًا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بزاوية أبو مسلّم بمركز أبو النمرس في القضية 3117 جنايات الجيزة.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياتهم.