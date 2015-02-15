رفع جلسة تخابر مرسى وآخرين مع قطر لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أولى جلساتها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر للقرار وكانت المحكمة قد قامت بتلاوة قرار وزير العدل بنقل المحكامة من مقرها بالتجمع الخامس الى اكاديمية الشرطة نظرًا لخطورة الموقف وحساسية المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي و راضي رشاد.