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350 عالم من مختلف أنحاء العالم يفتتحون مؤتمر “بن سينا الدولي” للكيمياء بسوهاج

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350 عالم من مختلف أنحاء العالم يفتتحون مؤتمر “بن سينا الدولي” للكيمياء بسوهاج 350 عالم من مختلف أنحاء العالم يفتتحون مؤتمر “بن سينا الدولي” للكيمياء بسوهاج

جامعة سوهاج

افتتح الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، وقائع المؤتمر الثالث عشر للكيمياء البحتة والتطبيقية الحلقية غير المتجانسة ” والذي نظمته كلية العلوم بجامعة سوهاج في الفترة من 14 حتي 17 فبراير الجاري بمدينة الغردقة.

وفي كلمته , أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة الجميع في هذا الحدث الدولي من جميع الجامعات والمنظمات الدولية , مضيفًا أن فاعليات المؤتمر جزء من الأنشطة العلمية لجامعة سوهاج، وذلك وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير المعرفة العلمية في مجتمعنا ..باعثا تقديره العميق لوزير التعليم العالي الدكتور السيد احمد عبدالخالق , والدكتور أيمن عبدالمنعم , محافظ سوهاج لدعمهم المستمر لجامعة سوهاج وتعزيز دورها.

ومن ناحية آخري أشار إلي أن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة للمناقشات الجادة والمفتوحة من اجل تحقيق التنمية والنجاح، مؤكداً علي أن خبرات المشاركين واستعدادهم لتبادل المعارف والأفكار لأمر مثري ومطلوب، وفي نهاية كلمته أكد سيادته علي أن اقامة المؤتمر بمدينة الغردقة خير دليل علي أن بلدنا الحبيب هي بلد الامن والامان متمنيا للحضور جميعا إقامة طيبة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد سليمان , عميد كلية العلوم أن هذا المؤتمر يؤكد اهتمام الجامعة بكافة الانشطة العلمية التي من شأنها اضافة المزيد من المهارات حيث انه يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين اعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء.

وأوضح الدكتور أحمد محمد الصغير , مقرر المؤتمر أن هناك عدد كبير من المشاركين في هذا المؤتمر حوالي 350 مشارك من مختلف أنحاء العالم من اجل تحقيق التنمية والنجاح.

 

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