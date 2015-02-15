ضبط أواني أثرية وأسلحة بيضاء بمسكن موظف بالتعليم بالخارجة بالوادى الجديد

تمكنت قوات الأمن بالوادى الجديد من ضبط كمية من الأواني الأثرية والأسلحة البيضاء بمسكن موظف بالتربية والتعليم بالخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة البحث بالمديرية يفيد بضبط كمية من الآثار والأسلحة البيضاء داخل مسكن موظف بمدينة الخارجة وتبين ورود معلومات لوحدة مباحث قسم الخارجة عن حيازة موظف بمديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة لقطع أثرية وتم اصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل وتشكلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة ومعاونى مباحث القسم وتمت مداهمة منزل ح . ث 40 سنة ومقيم مدينة الخارجة موظف بمديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة وتم ضبط 6 قطع عبارة عن أواني يشتبه في أثريتها و 4 قطع سلاح أبيض عبارة عن سكين بطول 50 سم .تم تحريز المضبوطات.

تحرر المحضر الازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.