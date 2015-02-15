شكري يبحث مع وزير الاتصالات بروتوكول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

استقبل سامح شكري وزير الخارجية أمس السبت بمقر وزارة الخارجية المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تناول التعاون القائم بين الوزارتين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الوزيرين وبمشاركة المسئولين عن قطاع تكنولوجيا المعلومات بحثا مسار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارتين لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لوزارة الخارجية لتتمكن من مواكبة التطور الهائل في هذا المجال، وزيادة قدرة أجهزة وإدارات الوزارة علي التعامل مع المستجدات التقنية بما يواكب روح وتكنولوجيات العصر، هذا بالإضافة إلي تحديث الموقع الالكتروني للوزارة وبنيته التحتية ليصبح أكثر قدرة علي نشر المواد الإعلامية والمعلومات الخاصة بأنشطة وزارة الخارجية ومقاطع الفيديو الخاصة بأعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

أضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا خلال اجتماعهما التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال المؤتمر العالمي الرابع حول الفضاء الإلكتروني في الفترة من 16-17 أبريل 2015 بـ “لاهاي” الخاص بالحرية والخصوصية وبناء القدرات واستخدام الانترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية والأمن السيبرانى باعتباره جزءاً هاماً من الأمن والسلم الدوليين، خاصة وأن المؤتمر سيأتي عقب انعقاد مؤتمر واشنطن لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد في 18 فبراير 2015. وأشار عبد العاطي إلي أن الوزيرين ناقشا في هذا السياق سبل مكافحة الإرهاب عبر استخدام شبكة المعلومات الدولية في نشر الفكر المعتدل البعيد عما يبث من أفكار متطرفة بعيدة تماماً عن صحيح الدين الإٍسلامي الحنيف، فضلاً عن التواصل الجاري مع عدد من دول العالم للرقابة على المواقع الإلكترونية التي تروج للقتل والإرهاب.