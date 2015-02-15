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وزير التعليم: لدينا تلاميذ في المراحل الثلاث لا يجيدون القراءة والكتابة

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وزير التعليم: لدينا تلاميذ في المراحل الثلاث لا يجيدون القراءة والكتابة وزير التعليم: لدينا تلاميذ في المراحل الثلاث لا يجيدون القراءة والكتابة

جانب من جولة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، نحن يجب أن نعترف بأن لدينا مشاكل كثيرة في عملية التعليم والتي من ضمنها أن لدينا تلاميذ في المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأضاف أبوالنصر – في تصريحات صحفيه له علي هامش زيارته لمحافظة الأقصر  - “ولذلك الوزارة أولت اهتمام بالغ لمشروع القرائية لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدي هؤلاء الطلاب تحت شعار معا نستطيع”.

وأشار الوزير إلي أن المشروع حقق نجاحا كبيرا بين طلاف الصفوف الثلاث الأولي في المرحلة الابتدائية تجاوزت نسبته الـ80 % بينما يواجه المشروع بعض الصعوبات في المراحل الأعلي.

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