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مرسي من داخل قفصه: «أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. وهذه المحاكمة مهزلة»

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مرسي من داخل قفصه: «أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. وهذه المحاكمة مهزلة» مرسي من داخل قفصه: «أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. وهذه المحاكمة مهزلة»

قال الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى من داخل قفص الاتهام ردا على اتهامات النيابة : « السلام عليكم فرد القاضى المحكمة لا تحى، فقال مرسى إنما أحى الحضور» وقال جئت إلى هنا ولا أعلم هذة القضية وحضرت عنوة وأرفض المحاكمة لعدم اختصاصها ولائيا بالنسبة لى وطبقا للدستور.

وأضاف مرسى عبر قفصه : « أريد ان التقى بهئية الدفاع لكى أحدد معهم دفعى الخاص، وهذه الكلمات لا تُعد اعترافا بالمحاكمة وأرفض إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بالنسبة لي، ومازلت رئيس الجمهورية الشرعي، وهناك انقلاب فى البلاد وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وهذه المحاكمة مهزلة، فرد رئيس المحكمة : «كلمة مهزلة تعد إهانة للمحكمة ولكن نظرا لظروفك لن أرفق الدعوى الجنائية باهانة المحكمة ضدك هذه المرة فرد مرسى : «لا أقصد القضاء ولكن أقصد المحاكمة».

ومن جانب آخر أنكر المتهمون جميعًا الاتهامات، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي و راضي رشاد.

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