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تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف

أرشيفية

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الأحد، تجديد حبس 5 طلاب من بينهم طالبين بجامعة الأزهر 15 يوم على ذمة التحقيقات لمشاركته بقوة فى تظاهرات الأخوان بالمحافظة والتحريض على العنف.

كان ضباط الأمن الوطني بالسويس تمكنوا منذ شهر من ضبط التهمين وذلك لإشتراكهم فى مظاهرات الإخوان واستهداف المنشآت الشرطية والتعدي على المنشآت الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

وقال مصدر أمني – فى تصريحات خاصة – إن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وأحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكه فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدي على سيارات الشرطة وأخري سيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.

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