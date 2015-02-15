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بدا أولي جلسات مرسي ومعاونيه فى قضية التخابر مع قطر

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بدا أولي جلسات مرسي ومعاونيه فى قضية التخابر مع قطر بدا أولي جلسات مرسي ومعاونيه فى قضية التخابر مع قطر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وفور دخول المستشار قاعة المحكمة وجلوسة على المنصة ردد المتهمون من داخل القفص اثبت اثبت يابطل سجنك بيحرر وطن وتبين عدم حضور المحامين سوى محامين فقط ليس من بينهم محمد الدماط وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين ومرسى أيوة يافندم .

عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.

و المتهمون المحبوسين هم أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد على عبده عفيفى (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة 25) – محمد عادل حامد كيلانى (محبوس – مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) و تم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي

و يبقي كل من المتهمين كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) مخلي سبيلها – أسماء محمد الخطيب – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية هاربه ) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.

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