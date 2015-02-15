وزارة الخارجية تجري استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2015

وجه سامح شكري وزير الخارجية قطاعات الوزارة بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث عقدت الوزارة العديد من الاجتماعات الداخلية للنظر في احتياجات السفارات وتوفير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية لإتمام العملية الانتخابية وتمكين كافة المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشح أو بالتصويت.

وقامت وزارة الخارجية بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان الانتخاب المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 140 بعثة دبلوماسية حول العالم. كما أقر الوزير شكري خطة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية في كل مرحلة من مرحلتي الاقتراع على أن يبدأ تدريبهم بمقر ديوان الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإيفادهم إلى بعثاتنا خاصة بدول الخليج العربي التي شهدت إقبالا تصويتياً غير مسبوق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشاركت وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية في مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية حيث تم الاتفاق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري على إرسال عدد 193 من أجهزة القارئ الالكتروني Tablets إلى 34 بعثة من البعثات ذات الكثافة التصويتية، إلى جانب ربط كافة اللجان الفرعية بالبعثات بشبكة الكترونية مؤمنة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لتكرار التصويت.

وتيسيراً على المواطنين المقيمين بالخارج قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لوضع الضوابط المنظمة لعملية التصويت في البعثات بما يضمن اكبر مشاركة ممكنة، حيث تم إلغاء عملية التسجيل المسبق للمصريين بالخارج وإتاحة التصويت لأي من المواطنين المقيمين بالخارج بالتواجد الفعلي في السفارة بمجرد تقديمه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن إلى لجنة الانتخاب في البعثة التي يتواجد في محيطها.

الجدير بالذكر أن الدستور نص على ضمان تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب وخصص قانون مجلس النواب لعدد 8 مقاعد للمصريين المقيمين بالخارج على الدوائر الانتخابية الأربعة بنظام القوائم، وقد قامت السفارات بتوعية المواطنين المقيمين بالخارج بالنظام الانتخابي من خلال إقامة عدد من الندوات واللقاءات مع أبناء الجاليات للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية ترشحاً وانتخاباً. في هذا الإطار، نقلت وزارة الخارجية إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبات بعض المصريين من راغبي الترشح على مقاعد المصريين بالخارج لإجراء الكشف الطبي اللازم بالدول التي يقيمون بها دون الحاجة إلى السفر لاجراءه بالمستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في مصر، واستجابة لتلك الطلبات أصدرت وزارة الصحة قراراً بتفويض سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في دول العالم المختلفة بتلقي طلبات الكشف الطبي من راغبي الترشح، على أن تحدد السفارة أو القنصلية المستشفى المعتمد لديها ليقوم بإيقاع الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالخارج يومي 21 و22 مارس 2015 فى محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الأسكندرية، البحيرة و مرسى مطروح. على أن تجرى جولة الإعادة فى تلك المرحلة يومي 31 مارس والأول من ابريل 2015.

كما تجرى المرحلة الثانية بالخارج يومي 25 و 26 ابريل فى محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء على أن تجرى جولة الإعادة يومي 5 و6 مايو 2015.