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حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بأسيوط .. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

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حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بأسيوط .. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بأسيوط .. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

أرشيفية

اندلع، قبل قليل، حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بشارع الجناين بمركز منفلوط بأسيوط، وتحاول الآن قوات الحماية المدنية السيطرة عليه واطفائه.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمعرض أجهزة كهربائية بشارع الجناين ببندر منفلوط وعدم تمكن الأهالى من اطفاءه.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وقوات الدفاع المدنى والاطفاء لموفع الحادث وجارى السيطرة على الحريق وإطفائة بمعرفة قوات الحماية المدنية وحصر الخسائر ومعرفة سبب اندلاع الحريق.

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