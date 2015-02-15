النيابه تطالب بأقصى عقوبة على مرسى في قضية التخابر مع قطر

طالب المستشار تامر الفرجانى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة في أولى جلساتها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر فى نهاية مرافعته بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ومواد الاتهام بأمر الاحالة.

عقدت الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي و راضي رشاد.