بدء محاكمة مرسي و10 متهمن في «التخابر مع قطر»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين في قضية التخابر مع قطر، بتهمة تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

والمتهمون في القضية هم: أحمد محمد محمد عبدالعاطى (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى)- أمين عبدالحميد أمين الصيرفى (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)- أحمد على عبده عفيفى (محبوس- منتج أفلام وثائقية)- خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25)- محمد عادل حامد كيلانى (محبوس- مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي، كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفى (طالبة) مخلي سبيلها- أسماء محمد الخطيب- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية هاربة )- علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)- إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية- والتى من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة- بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.