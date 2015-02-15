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لبيب يطالب المحافظين بالتركيز على العمل الميداني والاستماع للمواطنين

  • مصر
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أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الدور الرئيسي الذي يقوم به المحافظون في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات وحل المشكلات الملحة واتباع الحلول غير التقليدية لها والالتحام بالمواطنين والتعرف عن قرب على مشكلاتهم لإزالة أى فجوات بين المواطنين والمسؤولين.

وطالب «لبيب» المحافظين بالتركيز على العمل الميداني والاستماع للمواطنين واقتراحاتهم لحل المشكلات التي يعانون منها حتى يكون المواطن شريكًا في القرار ومدركًا لأبعاد الموقف بشكل كامل، لافتًا إلى أهمية الإدارة المجتمعية للمشروعات في المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التوجيهية للسادة المحافظين ونواب المحافظين الجدد التي تنظمها وزارة التنمية المحلية والتي بدأت، الأحد، بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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