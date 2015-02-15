منظمات أجنبية تتخوف من صفقة طائرات «رافال» مرتقبة بين مصر وفرنسا

أبدت منظمات حقوقية أجنبية تخوفها من إتمام صفقة الطائرات المصرية- الفرنسية «رافال» والفرقاطة، التي من المنتظر توقيعها بين الجانبين، مشيرة إلى أن الطائرات قد تستخدم فيما وصفته بالتعدي على حقوق الإنسان، ومناهضة الاحتجاجات المعادية للحكومة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من الصفقة المصرية- الفرنسية لطائرات الرافال والفرقاطة، قائلة إنها من الممكن استخدامها في التعدي على حقوق الإنسان.

وقال إيميرك إيلين، رئيس فرع المنظمة في فرنسا، إن السؤال الذي يجب طرحه هو «هل ستستخدم تلك الطائرات في التعدي على قانون الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية؟»، مضيفاً: «جميعنا نعلم أن مصر بالنظر إلى استخدامها للقوة لا تحترم دائمًا القوانين الدولية».

وتابع أن «مصر قد تستخدم تلك الطائرات في قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة»، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً قمعاً لا مثيل له منذ 30 عاماً- على حد قوله- وأكد أنه كان يجب على فرنسا ألا تبرم تلك الصفقة.

من جانبه انتقد جان ماري فاردو، مدير فرع منظمة «هيومان رايتس ووتش» في باريس، الصفقة، انتقادا شديدا، متهما السلطات الفرنسية بانتهاج ما وصفه بـ«دبلوماسية الجيب» في إشارة إلى قيمتها التي تتجاوز 5 مليارات يورو.

ورأت المنظمة أن الطريقة التي يدير من خلالها الرئيس المصري البلاد حاليا «غير مسؤولة» على المديين المتوسط والبعيد لا بالنسبة إلى مصر فحسب، بل فيما يخص المنطقة برمتها.