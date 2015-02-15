ضبط 5 إخوان لاتهامهم بـ«استهداف الشرطة والجيش» بالبحيرة

تمكنت مباحث قسم دمنهور، الأحد، من ضبط 5 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وألعاب نارية وزجاجات «مولوتوف»، واعترف أعضاؤها بـ«استهداف رجال الشرطة والجيش، ومحطة توليد كهرباء» بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من قسم شرطة دمنهور، بضبط 5 من المنتمين لجماعة الإخوان، يحملون أسماء حركية يتعاملون بها داخل الجماعة، «دبدوب، ومحمد ناصف، وفارس، وأبوالخير، وعمر»، وعثر داخل منازلهم على فرد خرطوش عيار 12 و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16 و2 طلقة من ذات العيار، و2 منشاكو، وجنزير، و61 عصا ألعاب نارية، وجركن بلاستيك كبير بداخله مواد بترولية، و41 زجاجة مياه معدنية فارغة تحت التجهيز لصناعة زجاجات المولوتوف بعضهم مثبت به فتيل من القماش، ومسامير مختلفة الأشكال والأحجام لتعطيل مركبات الشرطة أثناء مطاردة عمليات التنظيم، وسيارة، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وقناع وجه، و10 شارات استغاثة المستخدمة في السفن.

اعترف المتهمون بأنهم أعضاء بإحدى خلايا «لجان العمليات النوعية الإخوانية بدائرة مدينة دمنهور» وصدرت إليهم تكليفات من تنظيم الإخوان بإشاعة الفوضي في محاولة لإسقاط النظام الحالي وهدم البنية التحتية للدولة، وأنهم خططوا لاستهداف محطة توليد كهرباء زاوية غزال، وضباط وأفراد ومركبات الشرطة، وأن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم لتنفيذ ذلك المخطط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.