حزب الوفد ينظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية

ينظم حزب الوفد وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد 15 فبراير اعتراضا علي السياسات الأمريكية بالمنطقة ويشارك فى الوقفة عدد من قيادات الوفد وشباب الحزب وقيادات لجان المرأة بالحزب وتستمر الوقفة لمدة ساعتين فى ميدان سيمون بوليفار.

وقال ممدوح رياض والسيد عيد القياديان بوفد القاهرة إن هذه الوقفه تأتى اعتراضا علي محاولات الولايات المتحده التلاعب بمصائر الشعوب في الشرق الأوسط و دعمها المستمر لجماعة الإخوان رغم ممارساتها الإرهابية وما يمثله ذلك من استفزاز للعرب بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة واحتجاجا أيضا على سياسة الولايات المتحدة التي تتسم بالازدواجيه والكيل بمكيالين و تشجيعها المباشر و غير المباشر للإرهاب و خاصة جماعة الاخوان بما يمثله من تهديدلاستقرار المنطقة .

سيتم خلال الوقفة رفع شعارات تندد بالسياسات والممارسات الامريكية ضد شعوب المنطقة العربية.