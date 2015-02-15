مترو دبي يستقطب 14 مليوناً راكب خلال يناير الماضي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، استقطب خلال يناير الماضي عدداً مرتفعاً من مرتاديه بلغ 14 مليوناً و825 ألفاً و570 راكباً، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2014 حيث وصل عددهم إلى 13 مليوناً و508 آلاف و247 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي الترام خلال يناير الماضي إلى 301 ألف و299 راكباً.

وأوضح محمد المظرب، مدير إدارة تشغيل القطارات في الهيئة، أن الشهر الماضي شهد تطوراً ملموساً في أعداد مستخدمي المترو وهو ما يؤكد لنا أن خطة هيئة الطرق والمواصلات في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، تسير في الطريق الصحيح، حيث بدأ الناس يتلمسون فوائد ومزايا منظومة النقل الجماعي، ومنها الراحة النفسية والجسدية في التنقل بكل يسر وسهولة، وتقليل نفقات الوقود وصيانة المركبات.

وأوضح، أن عدد مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي خلال شهر يناير الماضي بلغ 9 ملايين و468 ألفاً 963 راكباً، حيث تصدرت محطة ديرة سيتي سنتر الصدارة حيث بلغ عدد مستخدميها 641 ألفاً و663 راكباً، تليها محطة برج خليفة – دبي مول بمعدل 629 ألفاً و861 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر للمترو 5 ملايين و356 ألفاً و607 ركاب، وتصدرت محطة الفهيدي الصدارة في أعداد الركّاب حيث استقبلت 593 ألفاً و850 راكباً، تليها محطة بني ياس بمعدل 562 ألفاً و627 راكباً.

ولفت المظرب إلى أعداد مستخدمي ترام دبي خلال يناير الماضي حيث وصل إلى 301 ألف و299 راكباً، واحتلت محطة دبي مارينا الصدارة في عدد الركّاب حيث وصل إلى 77 ألفاً و807 ركّاب، تليها محطة أبراج بحيرات جميرا بمعدل 38 ألفاً، و230 راكباً.

واستطرد مدير إدارة تشغيل القطارات في الهيئة قائلاً: إن هذه المؤشرات تؤكد أن هيئة الطرق والمواصلات، تسيير في طريقها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات في وسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أن الزيادة الملحوظة تثبت نجاحها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة دبي في ظل القيادة الرشيدة، وفي إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الأنشطة السياحية، وتوفير المواصلات الآمنة والسهلة بما يشجع على التنقل وزيادة القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية مثل المؤتمرات، والأحداث الرياضية،.. وغيرها، إلى جانب المحافظة على البيئة من خلال تقليل التلوث الصادر من المركبات.

>