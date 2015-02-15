إصابة عامل في مشاجرة مع جاره بسوهاج

أصيب عامل بجروح قطعية، ونزيف داخلي، في مشاجرة مع جاره، بناحية أولاد سلامة بدائرة مركز المنشاة بسوهاج، بسبب خلافات الجوار بينهما.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد حسين فؤاد عارف مأمور مركز المنشاة، يفيد تلقيه بلاغاً من المستشفى المركزي بوصول عبد المؤمن مصطفى، 25 سنة، عامل، يقيم بناحية أولاد سلامة بدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى، ووجود نزيف داخلي، وآخر بالساق اليمنى.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم جاره منصور. م. أ، يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض، مطواة، ما أسفر عن إصابته بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضرالازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.