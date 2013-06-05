بالصور| "خطوط عريضة" و"آخر الأسبوع" و"أحسن ناس".. أهم ما تحمل خريطة برامج "إم بي سي مصر"

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 52 دقيقة

في إطار خريطة البرامج التصاعدية التي تعتمدها قناة "MBC مصر"، ينطلق مساء الجمعة المقبل برنامج "خطوط عريضة"، الذي تُقدمة الإعلامية شيرين عفت، ويناقش أسبوعيا عدداً من القضايا السياسية والاجتماعية الشائكة، ويفتح الكثير من الملفات الساخنة بموضوعية وجرأة، ويتابع البرنامج في أولى حلقاته مستقبل الحركات السياسية التي تنامت بعد الثورة والإعداد لاحتجاجات 30 يونيو، التي يتوقع أن تُحرك الأوضاع السياسية في مصر، ويستقبل البرنامج الدكتور أحمد التهامي أستاذ الحركات السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والباحث السياسي بالأهرام الدكتور أكرم الألفي، ويناقش البرنامج في فقرة أخرى أزمة المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء، ويستضيف علاء غانم مدير المركز المصري للحق في الصحة، وأحمد محي رئيس أمانة المراكز الصحية المتخصصة، ويرصد البرنامج بعض أشكال العنف الأسري ضد المرأة وكيف يؤثر ذلك على الأسرة من خلال رؤية أحد أعضاء جمعية "وعي" للصحة النفسية، ويستقبل البرنامج الشاعر أمين حداد الذي يُقدم عددا من أشعارة المثيرة للجدل.

وأطلقت "MBC مصر" على مدار الأسبوع نُخبة من البرامج المميزة، فعلى مدار ساعتين يوميا ولمتابعة كل ما يُهم الأسرة المصرية، بدأ البرنامج الاجتماعي الشامل "أحسن ناس"، الذي يُقدم عبر حلقاته خلطة متنوعة من الموضوعات التي تجمع بين السياسة، واهتمامات المرأة المصرية واحتياجات الأسرة، وأخر صيحات الموضة والأزياء، والجديد في عالم الديكور، وكل ما يخص المطبخ، بالإضافة للخدمات الصحية، والتوعية الدينية.

ويوفر برنامج "أحسن ناس" يوميا لمشاهدي "MBC مصر" الفرصة للغوص في أعماق المجتمع المصري والتعرف على اهتماماته والمشاركة في حلها من خلال الخبراء والمتخصصين، ويعتمد البرنامج علي الفقرات القصيرة السريعة التي تناقش كل منها فكرة أو تتابع حدثا اجتماعيا مختلفا، وسيتيح البرنامج الذي يُعرض يوميا من الرابعة عصرا وحتي السادسة مساء الفرصة للمشاهدين للتواصل مع فقراته المختلفة ومناقشة الضيوف والتفاعل مع القضايا، ويقدم برنامج "أحسن ناس" الإعلاميان هشام عاصي ودينا عصمت، ويتناوب على تقديم الفقرات المتخصصة، عبير حسين ونورهان شكري ودينا يحيى وهلا السعيد وإيناس الليثي وآية الأبنودي.

وفي رؤية مختلفة وشاملة لمتابعة الأحداث المتنوعة في المجتمع المصري، وتحت شعار "كيف تري مصر الحقيقية"، أُطلق البرنامج الشامل "آخر الأسبوع" الذي يحاول أن يقدم رؤية مختلفة للأحداث في مصر مع نهاية كل أسبوع، ويسعى البرنامج لأن يقدم عبر حلقاته صورا حقيقية من الشارع المصري تحمل أفراحه وأحزانه، وترصد النجاحات والإخفاقات والآمال والثقة في المستقبل، ويقترب البرنامج من المواطن البسيط ويشاركه لحظات كفاحه ومعاناته ونجاحاته في الوقت ذاته، ويفتح "آخر الأسبوع" نوافذ كثيرة لمبدعين ومحرومين ومظلومين وللكثير ممن يبحثون عن مستقبل أفضل ويجتهد البرنامج في معاونتهم للوصول لأهدافهم، ويُطل برنامج "آخر الأسبوع" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في تمام السادسة مساء ولمدة ساعتين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وبالإضافة للبرامج المتنوعة، يتواصل يوميا عبر "MBC مصر" تقديم نشرات الأخبار اليومية تحت شعار "الصحافة أولا"، حيث يتم تقديم نشرة أخبار مطولة في الحادية عشر مساء يوميا، التي تقدم حصاداً شاملاً لأبرز الأحداث اليومية ومتابعات كاملة لمختلف القضايا من خلال فرق المراسلين المنتشرة في مختلف المحافظات لكل الأحداث اليومية في مصر من جوانبها الاجتماعية والصحية والإنسانية، بالإضافة لمواجيز الأخبار التي تُعرض مرتين يوميا في تمام الساعة الخامسة والسابعة مساء وتقدم متابعات مكثفة ومركزة للأحداث المختلفة على مدار اليوم، ويتناوب على تقديم نشرات ومواجيز الأخبار يوميا كل من الإعلاميين مدحت عيسى، وسهام صالح، ومروة الشبراوي.

وعلى جانب آخر، احتفلت فرق العمل المختلفة بالبرامج الإخبارية الجديدة علي "MBC مصر" بإطلاق هذه الحزمة الجديدة من البرامج في أجواء من البهجة والتفاؤل داخل استديو الأخبار لقنوات "MBC مصر" بمدينة الإنتاج الإعلامي وسط توقعات بأن تتمكن هذه البرامج من أن تلبي احتياجات المشاهد المصري وتُقدم خدمة تليفزيونية مختلفة ومميزة.