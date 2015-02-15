ضبط «مسجل خطر» انتحل صفة رجل شرطة بالمرور في سوهاج

نجحت وحدة مباحث المنشأة بسوهاج بالتنسيق مع إدارة المرور، من ضبط مسجل خطر حال قيامه بانتحال شخصية أحد أفراد الشرطة، واستيقاف السيارات المارة على الطريق وتحصيل مبالغ مالية منهم واستيقاف السيارات المارة على الطريق الزراعى المنشأة سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، بلاغا من الملازم أول حسين مجاهد، ضابط بإدارة مرور سوهاج، يفيد أنه حال قيامه بحملة على الطريق الزراعي “المنشأة – جرجا”، تمكن من ضبط، التوني محروس خالد (38 عاما- مسجل شقي خطر سرقات)، مقيم بلصفوره دائرة مركز سوهاج، حال قيامه بانتحال شخصية أحد أفراد الشرطة، واستيقاف السيارات المارة على الطريق وتحصيل مبالغ مالية منهم.

وبتفتيش المذكور عثر معه على مبلغ 390 جنيها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 876 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.