استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين فى هجوم بالأسلحة النارية على كمين بالقليوبية

استشهد، منذ قليل، مجند متأثرًُا بإصابته من بين المصابين فى الهجوم المسلح على قوة أمنية بقرية كفر الجزار ببنها، قام مجهولون بفتح النيران على الكمين من الأسلحة الآلية والخرطوش.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات من التدخل السريع، وتم تمشيط المنطقة وجار البحث عن مرتكبى الحادث.

وتم نقل أفراد الشرطة المصابين إلى مستشفى جامعة بنها، وتبين أن أحدهم فارق الحياة، ويدعى محمود عادل على إثر إصابته بطلقات نارية فى الرأس، وأصيب 3 مجندين آخرين بطلقات فى أنحاء مختلفة من أجسادهم.

وكشف مصدر عن أسماء المصابين وهم كل من محمد إبراهيم إبراهيم، وعامر عويس المنشاوى، وسعيد السيد أحمد، مصابين بطلقات من بنادق آلية وطلقات خرطوش.