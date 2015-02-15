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ضبط 25 قطعة ذهبية أثرية بمنزل عاطل بالخارجة بالوادي الجديد‎

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ضبط 25 قطعة ذهبية أثرية بمنزل عاطل بالخارجة بالوادي الجديد‎ ضبط 25 قطعة ذهبية أثرية بمنزل عاطل بالخارجة بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بالوادي الجديد‎ من ضبط  25 قطعة ذهبية أثرية بمنزل عاطل بالخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من العميد صبري غازي، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط قطع ذهبية آثرية بمسكن عاطل بمدينة الخارجة بقصد الاتجار فيها، وذلك ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة ،عن حيازة عاطل لقطع آثرية داخل مسكنه ،وتم اصدار إذن النيابة العامة لتفتيش المنزل وتشكلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة و معاونى المباحث، وتمت مداهمة منزل م . أ 20 سنة عاطل ومقيم الخارجة ،وتبين عدم وجوده بالمنزل ووجود والده وتم العثور علي 25 قطعة ذهبية اثرية .وكشف محضر الواقعة أقوال والد العاطل عن حيازة نجله لهذه المضبوطات بقصد الاتجار فيها وتم تحريزها.

تحرر المحضر الازم ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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