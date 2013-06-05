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محمود سعد: ما حدث في الحوار الوطني بشأن سد النهضة "عبث"

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محمود سعد: ما حدث في الحوار الوطني بشأن سد النهضة "عبث" محمود سعد: ما حدث في الحوار الوطني بشأن سد النهضة "عبث"

كتب : فاطمة النشابي منذ 47 دقيقة

استنكر الإعلامي محمود سعد إذاعة الحوار الوطني بشأن سد النهضة، الذي جمع الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية أمس الأول، وقال إن من يرغب في تعريف كلمة "عبث" فعليه أن يشاهد ما حدث خلال الجلسة.

وتساءل سعد، خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار": "هل هذا هو الأمن القومي والأمانة التي استلمها رئيس الجمهورية من الشعب المصري؟ كيف لرئاسة الجمهورية أن تتصرف بهذا الشكل؟"، مضيفا أن ما حدث يعد فضيحة تكشف "من يحكمنا وكيف يفكر وكيف يتصرف"، مشددا على أن الحالية ومؤسسة الرئاسة تعملان على تدمير الأجيال المقبلة بهذه التصرفات.

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