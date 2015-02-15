«الشباب والرياضة» تحتفل بعيد الربيع الصيني لتعميق التبادل الثقافي بين البلدين

أقيم، الأحد، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الربيع الصيني والذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بحضور السفير الصيني بالقاهرة ووكيل وزارة الثقافة وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، سونغ أي قوه، أن مصرتعتبر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء رسميا في 30 مايو عام 1956 مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات من خلال زيارته الأخيرة لبكين.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته البالغة بمشاركة الشعب المصري في الاحتفال بعيد الربيع الصيني، مما يؤكد على صداقة البلدين ويعمق التبادل الثقافي والحضاري بين الشعبين، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية في مد جسور التواصل بين الشباب من خلال الأنشطة والبرامج التي تتيح للشباب من البلدين التبادل الثقافي والفني والشعبي، قائلا «إن تقدم الشباب يعني تقدم البلاد».

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، على حرص واهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بتوطيد أواصر الصلة والعلاقات بين مصر وجمهورية الصين الشعبية من خلال عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تتيح للشباب المصري التعرف على الثقافة الشعبية للصين.

وأوضحت «جمال» أن الاحتفال بعيد الربيع الصيني جاء بالتعاون مع وزارة الثقافة لتأكيد التكامل والتناسق بين الشعبين الصيني والمصري من خلال عرض مجموعة من الفنون الصينية، بالإضافة إلى عرض الفلوكلور المصري لجمع الثقافتين معًا.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات منها رقص الزهور الحمراء وغناء الكراث الأخضر وهارمونيما القومية هوى ورقص العشق بنفسج وربص سحاب القارب ورقص تلجة لا تنسي، بالإضافة إلى عرض عدد من الاستعراضات الشعبية المصرية.