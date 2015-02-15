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فيديو.. وزير الري: متفائل بشأن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان

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فيديو.. وزير الري: متفائل بشأن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان فيديو.. وزير الري: متفائل بشأن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان

عبر الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، عن تفاؤله بشأن المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقال “مغازي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “إل تي سي”، مساء أمس السبت، مع الإعلامي سيد علي: “قمنا خلال الـ3 أيام السابقة بلقاءات مع وزير الخارجية الإثيوبي، وممثل الإدارة السودانية، والأمور تسير للأمام”.

وأضاف: “مفاوضاتنا الأيام الثلاثة، خطوة في طريق لا ينتهي، وهناك مشاركة من كل الجهات المسؤولة، نأمل إن شاء الله أن يحدث تحرك يتبعه مجموعة جهود وسنُعلن عنها تباعًا”.

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