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فيديو.. عضو بحزب الوفد: البرلمان المقبل خطر على مصر

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فيديو.. عضو بحزب الوفد: البرلمان المقبل خطر على مصر فيديو.. عضو بحزب الوفد: البرلمان المقبل خطر على مصر

قال محمد عبدالعليم داوود، البرلماني السابق وعضو حزب الوفد، إن البرلمان المقبل خطر على الدولة المصرية، وقد يعصف بالنظام الحالي، بسبب انتشار المال السياسي.

وأضاف “داوود” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “إل تي سي”، مساء أمس لسبت، مع الإعلامي سيد علي: “الوفد انتهى من إعداد قوائمه الانتخابية وأسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي”.

وعن قرار حزب الوفد بالمشاركة في الانتخابات، قال “داوود”: “مصلحة الوطن تعلوا فوق مصلحة الوفد، ونحن مع الدولة وتوحيد الجهود ونعدي موضوع البرلمان رغم اعتراضي شخصيا”.

وتابع: “من وجهة نظري، لابد على الدولة أن تؤجل الانتخابات البرلمانية، لأنها ستعصف بالبرلمان المقبل، وخطر على الدولة المصرية”، مضيفا: “المال السياسي منتشر بشكل كبير وهذا خطر كبير على ”.

وواصل: “الحيادية في خطر، حينما جلس أحد مستشاري الرئيس في غرفة مغلقة مع أحد المستشارين ليعلنوا قائمة تدعمها الدولة، فأنا أخشى على الدولة المصرية من البرلمان القادم”.

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