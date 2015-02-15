بالصور.. وزير التعليم: الأقصر محافظة داعمة لـ 10 محافظات محيطة خلال 6 شهور

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن تحويل الأقصر إلى محافظة داعمة لـ 10 محافظات محيطة خلال 6 أشهر بعد إعلانها محافظة بلا أمية ولا بطالة خلال هذه المدة.

وأضاف أبو النصر – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر بحضور المحافظ الدكتور محمد سيد بدر والعديد من قيادات الوزارة – أن الأقصر ستتحول إلى محافظة داعمة بعد القضاء على الأمية والبطالة والنهوض بالتعليم العام والفنى، مشيراً إلى بدء هذا المشروع من خلال ما يسمى بالمدرسة الداعمة والاهتمام بدعم التخصصات الفنية التى لها علاقة بالصناعات الصغيرة بالمحافظة .

وأكد أبو النصر علي أن الاعتمادات المالية للمشروع وخريطة العمل جاهزة، مشيراً إلي اتخاذ عدة خطوات تحفيزية لتشجيع المواطنين المتعلمين في هذا المشروع مثل صرف حافز للمعلم 300 جنيه عن كلا شخص يمحو أميته بدلا من 200 جنيه .

وأكد الوزير أنه يجرى الآن حصر احتياجات المحافظة من المدارس والتجهيزات والتمويل بمشاركة الدولة والقطاع الأهلى والمجتمعى بالتنسيق مع اجهزة الوزارة.

ودعا وزير التعليم رجال الأعمال والمجتمع المدني وأولياء الامور والطلاب للمشاركة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية باعتباره أهم عنصر من عناصر التنمية في أي مجتمع .

وكشف أبو النصر عن أن الوزارة لديها خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم من 2014 حتى 2030 تحت شعار ” معا نستطيع ” وأن المرحلة الأولي من الخطة ستنتهي بحلول عام 2017 بمشاركة جميع قطاعات الوزارة.

كان وزير التربية والتعليم قد افتتح في مستهل زيارته للأقصر مساء السبت دار الطلاب بعد تطويره وترميمه بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه .