مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة بالترعة المجاورة لطريق أخميم – نيدة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة علي طريق أخميم – نيده – دائرة المركز ووجود متوفيين ومصابين .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو أيمن سليم عبد اللطيف 26 سنة سائق – ويقيم آبار الوقف – دائرة المركز السيارة رقم 56917 ملاكي سوهاج علي الطريق أختلت عجلة القياده بيده مما أدي إلي انقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق، نتج عن الحادث وفاة كلاً من: أحمد أبو الفتوح مسلم 23 سنة مدرس، عصام شعبان سيفين 24 سنة عامل، وإصابة كل من قائد السيارة ” بصدمة عصبية شديدة وكدمه بالكتف الأيسر ”، إسماعيل البيباري محمد 24 سنة عامل ” بكدمة رضية وسحجات بالركبة اليسري ” ويقيمون آبار الوقف – دائرة المركز، [وجميعهم من مستقلـي السيارة ]، تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي المركزي، بسؤال أهلية المتوفيان أيدوا ما جاء بالفحص 00 ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي علي جثتي المتوفيان بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة ” أسفكسيا الغرق “، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة 00 وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم انتشال السيارة من الترعة بمعرفة الأهالي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.