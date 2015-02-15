اليوم.. محاكمة أحمد عز بتهمة «التهرب الضريبي»

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد بغدادى، وسكرتارية محمد صبحي ووسام حنفي، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، بتهمة التهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفًا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة وعز القابضة».

كانت نيابة التهرب الضريبى، أحالت «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد 10 ملايين، و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.