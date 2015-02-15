اليوم.. محاكمة مرسي و10 آخرين في «التخابر مع جهات أجنبية»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، الأحد، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس- رئيس الجمهورية الأسبق)- أحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي)- أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)- أحمد على عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقية)- خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25 )- محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)- كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (طالبة)- أسماء محمد الخطيب (هاربة- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)- علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)- إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.