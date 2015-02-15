«النصر»: محاولات توريط الجيش في ليبيا لن تفلح

أكد حزب النصر أن ما يتم الأن من تهديد تنظيم داعش بإعدام عدد من المصريين بليبيا يأتي في إطار المؤامرة الكبرى بالمنطقة التي تستهدف كيفية توريط الجيش المصري في مشاكل أو حروب جانبية لإضعافه وحتى تفكيكه باستدراجه إلى فخ جديد يبعده عن الجبهة الشرقية، وعن دوره الأساسي بمواجهة الإرهاب والخطر القائم هناك وأيضا إنهاك الاقتصاد المصري في حروب لا يعلم مداها إلا الله لكن وعي وقوة القيادة المصرية يتصدى لمثل هذه المحاولات البائسة.

وأشاد حزب النصر بالإجراءات التي تتبعها القيادة المصرية في حل أزمة المصريين المختطفين بالأراضي الليبية من قبل التنظيم الإرهابي.