رئيس الوزراء العراقي: اختطاف نائب بالبرلمان لإشغال قوات الأمن عن مواجهة داعش

نبه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، السبت، إلى أن العملية الإجرامية التي تم خلالها اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال من كانوا برفقته لإشغال القوات الأمنية عن مواجهة العدو الحقيقي لشعب العراق وهو تنظيم داعش الإرهابي، وإحداث شرخ في العملية السياسية بالعراق.

وقال «العبادي» في تصريحات صحفية، مساء السبت، «إننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وحياة العراقيين وستتم ملاحقة مرتكبي العملية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء».

ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع العراقيين إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار إلى ما يريده عدوهم، قائلاً «إن البلد بحاجة إلى وحدة الموقف والتكاتف للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي وطرده وتحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين».

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار الليلة الماضية على الشيخ قاسم سويدان الجنابي وابنه محمد قاسم سويدان وثمانية من أفراد الحماية بالنائب في مجلس النواب العراقي زيد الجنابي ابن شقيق الشيخ قاسم، بعد أن استوقفوا سياراتهم الليلة الماضية عند نفق القناة قرب حي الشعب شمال بغداد.

وعلق نواب ووزراء تحالف «القوى الوطنية» مشاركتهم في مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي، على خلفية حادثة اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال شيخ عشيرة الجنابي، ورجح نائب عن تحالف القوى الوطنية عبدالكريم العبطان وقوف جهات سياسية وراء حادثة اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال حمايته وعمه ونجله، وقال: إن «استهداف النائب الجنابي ليس استهدافًا لشخص أو طائفة بعينها وإنما استهداف للعملية السياسية برمتها وربما هناك دول تقف خلف هذه العصابات التي ارتكبت هذه الجريمة».