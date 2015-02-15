فيديو.. والد فتاة شبرا يطالب بعرض محاولة اغتصابها على الهواء.. والبنت: «أنا شريفة»

طالب والد إلهام خليل، ضحية محاولة الاغتصاب في شبرا الخيمة بالقليوبية، وسائل الإعلام بإذاعة فيديو محاولة اغتصاب ابنته، لإثبات «مقاومة نجلته وحفاظها على نفسها».

وقال والد إلهام في حوار مع برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم»، مساء السبت: «أنا جاي علشان الفيديو اللي عرضته كله معتقد إن حصل عليها اعتداء، ولكن بنتي شريفة وسليمة ولازم الناس كلها تعرف هيا قاومت الـ 3 ذئاب إزاي؟».

فيما قالت إلهام خليل في حوار مع البرنامج :«الحمد لله محدش عمل معايا حاجة»، مضيفة: «أنها تعرضت للاختطاف عقب خروجها من المدرسة في سيارة من جانب شخصين تحت تهديد السلاح، وتم ضربها حتى فقدت وعيها، ثم أخذوها إلى شقة صديقتها».

وأوضحت: «أحد المتهمين قال لصديقتى أنا هخليها زيك، ما جعلني أصاب بالرعب وانهارت في البكاء، مؤكدة أن الجناة أرادوا تصويري عارية في بداية الأمر بهدف استخدام الفيديو في مساومتها والضغط عليها في عدم كشف حقيقة العلاقة الجنسية لصديقتها مع أحد الجناة، لأن صديقتي خافت إنى أقول لأبوها إنها غلطت مع إسلام، لكن أنا والله ما كنت هعمل كدا وكنت هبعد عنها خالص».

فيما قالت والدة الفتاة إن ابنتها في الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأورمان الفندقية، مضيفة: «وزير التعليم زار نجلتي في المستشفى، ولكنهم قالولنا متتكلميش، ومحدش يصور».

كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس لاعب كرة قدم وآخرين في واقعة خطف فتاة واغتصابها داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال الفيديو المضبوط بحوزة المتهمين لمعامل الإذاعة والتليفزيون لتفريغه وإعداد تقرير حوله وبيان تفاصيل محتواه.

يذكر أن تحقيقات النيابة كشفت علاقة لاعب الزمالك العاطفية بالمجني عليها، وأنها منذ فترة رفضت الحديث معه ومقابلته للتزوج من قريب لها فاتفق مع صديقتها على اصطحابها إلى شقته بشبرا الخيمة ثان، وبالفعل استدرجتها صديقتها من أمام مدرسة الأورمان بشبرا الخيمة واحتجزوها وتعدوا جنسيًا عليها وصوروها عارية، وعلل المتهمون ارتكابهم للواقعة انتقاما من قريب الفتاة للشجار معهم، وحثه المجنى عليها للابتعاد عنهم.

وكان المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من إلهام خليل-17 سنة، بخطف 3 أشخاص وفتاة لها والتعدى عليها جنسيا وتصويرها عارية داخل إحدى الشقق السكنية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «إسلام ع ف» 19 سنة، حارس مرمى بنادي الزمالك، و«مصطفى م ع» لاعب كرة بنادي بهتيم، و«وحيد ع ع» 19 سنة، حاصل على ثانوى صناعي، وسارة ع م «18 سنة، وتبين خطف المتهمين للمجنى عليها داخل سيارة أحدهما والتوجه بها إلى شقة أحدهما والتعدى عليها جنسيا وتصويرها عارية.