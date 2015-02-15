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«نائبات قادمات»: مصر تواجه إرهابا داخليًا وخارجيًا يستدعي الاصطفاف

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أكدت حركة نائبات قادمات برئاسة الدكتورة ناهد شاكر، أن اختطاف أبنائنا في ليبيا «أزمة مصرية تمس الدولة بأكملها».

وطالبت الحركة، في بيان السبت، المصرية بتوسيع التعاون الأمني والسياسي مع الحكومة الليبية لاستئصال هذه «التنظيمات الإرهابية» من البلدين، مطالبة أن يكون رد فعل الدولة المصرية والإعلام والنخب السياسية ردا قويا.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية، تواجه إرهابا داخليا وخارجيا يستدعى تضافر الجميع واﻷصطفاف الشعبي خلف الرئيس والدولة لمواجهة ما نتعرض له بالداخل وما يتعرض له أبناء شعبنا بالخارج من إرهاب خسيس.

وأعربت عن مواساتها لأسر الضحايا في مصابهم الأليم الذي هز مشاعر جميع أبناء الشعب المصري بمختلف معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية.

كما طالبت الحكومة الليبية بسرعة التحقيق في هذه الجريمة «البشعة» والقبض على العناصر الإرهابية التي ارتكبتها.

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