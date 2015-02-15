«الوفد» سنشارك في الانتخابات بقوة.. وإرادة المصريين ليست سلعة

أعلن حزب الوفد مشاركته بقوة في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك تحقيقًا للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من استقرار سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي.

وأضاف الحزب في بيان عقب اجتماع الهئية العليا للحزب أن ذلك يأتي بناءًا على ما انتهت الهيئة العليا لحزب الوفد بإجماع الآراء إلى المشاركة بكل قوة في خوض الانتخابات البرلمانية سواء على القوائم أو الفردي محتكمة إلى ضمير ووعي الشعب المصري.

وناشد الوفد وأطلق صرخة تحذير لأبناء شعب مصر العظيم أن يرفعوا شعارًا وطنيًا يعلي مصلحة الوطن والمواطن ويعلن أن إرادة المصريين ليست سلعة تباع وتشترى بثمن بخس رخيص وأن المرشح الذي تقاضى أموالًا كي يبيع بها أصوات الناخبين هو فاقد للاعتبار ولا يستحق صوتًا واحدًا من أصوات ناخبيه

وواوضح الحزب، أن الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت اليوم السبت الموافق 14/02/2015 وناقشت كافة المستجدات على الساحة السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية كاستحقاق ثالث من خارطة الطريق التي اجتمعت عليها القوى السياسية والوطنية والحزبية يوم 03/07/2013 تحقيقًا وترسيخًا لإرادة الشعب المصري التي ثار من أجلها ثورتين عظيمتين في أقل من ثلاثين شهرًا

وتابع الحزب «استعرضت الهيئة العليا للوفد الهجمة الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام من تخوين واتهام حزب الوفد لمجرد دعوة رئيسه للهيئة العليا للاجتماع واستبقت النتائج التي سيسفر عنها هذا الاجتماع، خاصة وأن حزب الوفد حزب مؤسسي له لائحته ومؤسساته وفي قمتها الهيئة العليا صاحبة القرار النهائي في مثل هذه الظروف وعلى رأسها خوض الانتخابات النيابية من عدمه، ورغم إعلان رئيس الوفد في وسائل الإعلام أكثر من مرة أن مقاطعة الانتخابات قد أختفت من قاموس الوفد السياسي منذ عام 1990 وذلك من واقع تجاربه ومبادئه وثوابته الوطنية التي واكبت مسيرته منذ ثورة 1919 وحتى الآن والمشهود لها داخليًا وخارجيًا وإقليميًا ودوليًا، هذا هو الوفد الذي كان وسيظل حزب الوطنية المصرية وتقديرًا ووقوفًا إلى ما يصبوا إليه الشعب المصري بتاريخه النضالي العظيم ،واحتكامًا إلى ضمير الشعب المصري الذي كان سندًا وظهيرًا لحزب الوفد».

واكد الحزب «أن الهيئة العليا لا يفوتها أن تسلط الأضواء على الواقع الأليم الذي يشهده الشارع المصري من انفاق مالي مشبوه أربك المشهد الانتخابي وافزع الشعب المصري مما يجهر به رموز لفظها الشعب المصري وثار من أجلها».